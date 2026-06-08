ЕС не позволяет странам Европы контактировать с Россией, заявил Полянский

По словам дипломата, сейчас любая европейская страна в ОБСЕ, которая хотела бы поговорить с Россией, запустить с ней какой-либо диалог, формально сделать этого не может.
«Потому что есть общеесовская, общенатовская позиция, и от имени всех говорит Евросоюз. И если кто-то из этих стройных рядов выбивается, то может последовать наказание. Такие случаи были», — сказал Полянский.
Он уточнил, что в этой связи все контакты российской стороны с европейцами лишь индивидуальные.
«Они осуществляются в ОБСЕ неофициально, на полях, вдали от глаз. И это не влияет на официальную позицию, которая пока очень антироссийская», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что если ОБСЕ не вернется к изначальным принципам, при которых каждая страна самостоятельно участвует в обсуждении вопросов безопасности, то организация так и останется площадкой, «где натовцы и есовцы будут собираться и обрушиваться на Россию и критиковать».