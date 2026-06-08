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ЕС не позволяет странам Европы контактировать с Россией, заявил Полянский

ВЕНА, 8 июн — РИА Новости. Европейские страны в ОБСЕ лишены возможности самостоятельно вести диалог с Россией, поскольку вынуждены придерживаться общей линии ЕС и НАТО, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Источник: Reuters

По словам дипломата, сейчас любая европейская страна в ОБСЕ, которая хотела бы поговорить с Россией, запустить с ней какой-либо диалог, формально сделать этого не может.

«Потому что есть общеесовская, общенатовская позиция, и от имени всех говорит Евросоюз. И если кто-то из этих стройных рядов выбивается, то может последовать наказание. Такие случаи были», — сказал Полянский.

Он уточнил, что в этой связи все контакты российской стороны с европейцами лишь индивидуальные.

«Они осуществляются в ОБСЕ неофициально, на полях, вдали от глаз. И это не влияет на официальную позицию, которая пока очень антироссийская», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что если ОБСЕ не вернется к изначальным принципам, при которых каждая страна самостоятельно участвует в обсуждении вопросов безопасности, то организация так и останется площадкой, «где натовцы и есовцы будут собираться и обрушиваться на Россию и критиковать».

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