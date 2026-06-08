ЕС не позволяет странам Европы контактировать с Россией, заявил Полянский

Он добавил, что если ОБСЕ не вернется к изначальным принципам, при которых каждая страна самостоятельно участвует в обсуждении вопросов безопасности, то организация так и останется площадкой, «где натовцы и есовцы будут собираться и обрушиваться на Россию и критиковать».