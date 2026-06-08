Пассажиров трёх поездов везут автобусами в Симферополь после атаки дрона

Пассажиров трёх поездов доставляют в Симферополь на автобусах после атаки беспилотника на состав в Крыму, ещё восемь составов остановлены.
Об этом проинформировали в компании «Гранд Сервис Экспресс».
Автобусами везут пассажиров поездов: № 68 Москва — Симферополь, № 77 Санкт-Петербург — Симферополь и № 7 Санкт-Петербург — Севастополь.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов проинформировал, что вражеский дрон ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате погиб помощник машиниста, сам машинист ранен, пассажиры не пострадали.
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