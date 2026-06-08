Демонстрация суверенитета: Китай показал силу у морских границ Тайваня

Пекин заявил о начале специальной морской операции у восточного побережья Тайваня. Официальная цель — укрепление контроля над акваторией, обеспечение безопасности навигации и защита национальных интересов. Но что на самом деле стоит за этим решением? Ответ на этот вопрос дал в эксклюзивном комментарии aif.ru китаист Леонид Ковачич.
Почему Пекин вышел в море прямо сейчас.
Когда военные корабли Китая начинают патрулирование у берегов Тайваня, мир замирает в ожидании. Однако, как пояснил эксперт, китаист Леонид Ковачич, паниковать рано.
«Всё происходящее укладывается в рутинные операции по демонстрации своего суверенитета. Китай и раньше проводил, например, военные учения в Тайваньском проливе. Тем более сейчас это сформулировано как операция по обеспечению свободы судоходства, потому что действительно существуют определённые разногласия у материкового Китая с соседями — с Японией и Филиппинами», — сказал эксперт.
Таким образом, Пекин убивает двух зайцев: с одной стороны, напоминает Тайваню о «красных линиях», с другой — даёт жёсткий сигнал региональным конкурентам, которые пытаются перекроить морские границы вблизи спорных островов.
Япония и Филиппины получили сигнал.
Почему учения стартовали именно сейчас, а не месяц или год назад? Спусковым крючком стали действия Токио и Манилы.
«Эта операция стала ответом на заявление Филиппин и Японии о том, что они начинают делимитацию морской границы недалеко от Тайваня. Сейчас пока преждевременно говорить о какой‑то военной операции и какой‑то серьёзной эскалации. В данном случае речь идёт о том, что Китай демонстрирует свой суверенитет», — уточнил Ковачич.
Другими словами, Пекин просто ставит соседей на место, показывая, кто является главной военно‑морской державой в регионе.
Сценарий без войны: что будет дальше с островом.
Как будет дальше развиваться ситуация? Ждать ли эскалации? Китаист Леонид Ковачич дал оптимистичный прогноз о результатах этой операции.
«Полагаю, что статус‑кво сохранится, потому что никто из сторон в принципе не заинтересован в силовом сценарии развития ситуации», — сказал он.
Китаю нужен не выжженный остров, а подконтрольная территория. Тайвань де‑факто самостоятелен, но де‑юре остаётся «провинцией». И это устраивает обе стороны, пока кто‑то не переходит черту.
Тайваньский треугольник: при чём здесь Вашингтон?
Любой конфликт у берегов Китая сегодня — это тень Америки. Поэтому главный вопрос о ситуации в Тайваньском проливе упирается в позицию США.
"Несмотря на все заявления и на то, что отношения Пекина и Токио сильно осложнились несколько месяцев назад после заявления нового премьера Японии по Тайваню, нужно учитывать, что основной фактор — всё‑таки США.
От того, насколько Соединённые Штаты готовы поддерживать Тайвань и ввязываться в конфликт в случае, если он возникнет в Тайваньском проливе, во многом зависит сценарий развития этого конфликта. США на данный момент, судя по всему, не готовы.
На протяжении нескольких десятилетий Штаты поддерживали так называемую стратегическую неопределённость. Они намеренно никогда не заявляли, будут ли они участвовать в конфликте в Тайваньском проливе или нет", — объяснил Ковачич.
Решение Вашингтона.
Визит Трампа в Пекин, по мнению Ковачича, сыграл важную роль в ситуации между Китаем и Тайванем.
«Единственное, что США делали, — это поставляли вооружение Тайваню. Но недавний визит президента Трампа в Пекин показал, что, видимо, Штаты готовы, по крайней мере, снизить временно объёмы поставок, чтобы не провоцировать двустороннее обострение, потому что Пекин дал понять достаточно жёстко, что тайваньский вопрос — это самый острый и самый главный вопрос китайско‑американских отношений. Из того, как вся ситуация развивается, понятно, что США не готовы к эскалации, резкому изменению статус‑кво», — объяснил Ковачич.
Америке не нужен конфликт с Китаем из‑за островка, который официально они даже не признают независимым государством. Поэтому Вашингтон, скорее всего, сделает вид, что ничего страшного не происходит, и ограничится парой вялых заявлений о «свободе судоходства».
Чем завершится спецоперация.
Эксперт Ковачич уверен: ничего критичного между Китаем и Тайванем не произойдёт. Подобные ситуации уже были в прошлом, и всё разрешилось без последствий.
"Думаю, в данный момент ситуация точно такая же, как и ранее: многочисленные военные учения вокруг Тайваня, которые происходят каждый раз, когда другие страны предпринимают какие‑то действия, которые Пекину не нравятся, которые не соответствуют его политике. Всё закончится до того момента, пока не случится опять какая‑нибудь провокация, заявление в отношении Тайваня или визит какого‑нибудь государственного чиновника какой‑нибудь страны.
Пока никаких указаний на то, что последует какая‑то эскалация. Конечно, гарантировать никто ничего наверняка не может, но каких‑то событий, которые говорят, что сейчас всё пойдёт по иному сценарию, пока нет", — резюмировал он.
Исторический контекст.
С 1949 года, когда после окончания гражданской войны в Китае на Тайвань перебрались силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, остров фактически управляется собственной администрацией. Пекин, в свою очередь, считает остров неотъемлемой частью Китая и одной из своих провинций. В начале июня официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что объединение материкового Китая и Тайваня неизбежно.
Пока это неизбежное будущее остаётся за горизонтом, но любое движение в Тайваньском проливе заставляет мир нервно смотреть на часы. И нынешняя операция — лучшее тому доказательство.