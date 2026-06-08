Демонстрация суверенитета: Китай показал силу у морских границ Тайваня

"Думаю, в данный момент ситуация точно такая же, как и ранее: многочисленные военные учения вокруг Тайваня, которые происходят каждый раз, когда другие страны предпринимают какие‑то действия, которые Пекину не нравятся, которые не соответствуют его политике. Всё закончится до того момента, пока не случится опять какая‑нибудь провокация, заявление в отношении Тайваня или визит какого‑нибудь государственного чиновника какой‑нибудь страны.