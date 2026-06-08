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Боец Физик: FPV-дрон группировки «Север» уничтожил ББМ «Новатор» ВСУ под Сумами

Цель была замаскирована в лесу, сообщил российский военнослужащий.

КУРСК, 8 июня. /ТАСС/. Военнослужащие беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили боевую бронированную машину «Новатор» Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил оператор БПЛА с позывным Физик.

«Находясь на боевом дежурстве в воздухе, получили от начальника координаты обнаруженной разведчиками техники противника. В указанной точке поразили замаскированную в лесу ББМ “Новатор” украинского производства. Цель была уничтожена», — сказал оператор БПЛА.

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