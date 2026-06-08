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Обновленная «Тунгуска» для современной антидроновой войны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Добропольском направлении эффективную борьбу с БПЛА ВСУ ведут модернизированные зенитные самоходные установки Тунгуска-М1" 27-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС России.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Добропольском направлении эффективную борьбу с БПЛА ВСУ ведут модернизированные зенитные самоходные установки Тунгуска-М1" 27-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС России.

Машина оснащена новой тепло-телевизионной системой (СТТ) производства компания «НТЦ ЭЛИНС», которая значительно повышает боевые характеристики.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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