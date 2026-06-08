ТАСС: батальон ВСУ перебросили в Черниговскую из-под Константиновки

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Подразделения 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ переброшены в Черниговскую область из-под Константиновки в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Черниговскую область враг перебросил подразделения 2-го батальона 93-й ОМБр ВСУ, выведенные на восстановление из окрестностей Константиновки (ДНР)», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что военные ВСУ жалуются, что вместо отдыха в тыловом районе они вынуждены находиться под ударами российских артиллеристов и операторов БПЛА.
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