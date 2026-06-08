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В Японии из-за угрозы цунами объявили эвакуацию для 181 тысячи человек

В Шести префектурах Японии из-за землетрясения на Филиппинах объявили эвакуацию.

ТОКИО, 8 июн — РИА Новости. Эвакуация объявлена для 181 тысячи человек в шести префектурах Японии из-за предупреждения о цунами после землетрясения на Филиппинах, сообщило пожарное управление министерства общенациональных дел, выполняющее функции службы спасения при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях.

Эвакуация объявлена в префектурах Ибараки, Миэ, Коти, Миядзаки, Кагосима, Окинава.

Предупреждение о цунами объявлено на юго-востоке Японии после землетрясения на Филиппинах. Высота волны у берегов Японии ожидается до одного метра. Оно может захватить обширную область от самого юга до префектуры Тиба рядом с Токио.

В 2.38 мск около Филиппин произошло крупное землетрясение, согласно данным европейских сейсмологов, магнитуда составляла 8.1, японского метеорологического управления — 8.2.