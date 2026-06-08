Силовики рассказали о переброске батальона «Айдар*» под Сумы

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Запрещенный в РФ как террористическая организация украинский батальон «Айдар»* переброшен под Сумы, но националисты остаются в тылу или выполняют задачи заградотрядов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.