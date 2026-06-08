Силовики рассказали о переброске батальона «Айдар*» под Сумы

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Запрещенный в РФ как террористическая организация украинский батальон «Айдар»* переброшен под Сумы, но националисты остаются в тылу или выполняют задачи заградотрядов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«После прохождения базовой военной подготовки на полигонах около Чугуева в Сумскую область переброшены подразделения 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в составе которой действуют неонацисты из формирования “Айдар”*, — сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что формирование 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* происходит из числа насильно мобилизованных украинцев.
«Ярые националисты “Айдара”* находятся преимущественно в тыловых районах или выполняют задачи заградительных отрядов», — сообщил собеседник агентства.
* Запрещенная на территории России террористическая организация.