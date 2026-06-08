Пассажиров трех поездов везут автобусами в Симферополь

Отмечается, что остановлены пять поездов в Крым: № 316 (Адлер — Симферополь), отправлением 7 июня с задержкой на 3,5 часа; № 25 (Минеральные Воды — Симферополь), отправлением 7 июня с задержкой около двух часов; № 92 (Москва — Севастополь), отправлением 6 июня с задержкой на три часа; № 173 (Москва — Евпатория), отправлением 6 июня с задержкой в 2,5 часа; № 28 (Москва — Симферополь), отправлением 7 июня с задержкой 1,5 часа.