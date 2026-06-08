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Пассажиров трех поездов везут автобусами в Симферополь

Пассажиров трех поездов везут автобусами в Симферополь после атаки дрона в Крыму.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пассажиров трех поездов доставляют на автобусах в Симферополь после атаки дрона на поезд в Крыму, еще восемь составов остановлены, сообщает «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд Москва-Симферополь, машинист ранен, его помощник погиб, пассажиры не пострадали.

«В настоящий момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов: № 68 Москва — Симферополь, отправлением 6 июня, № 77 Санкт-Петербург — Симферополь, отправлением 6 июня, № 7 Санкт-Петербург — Севастополь, отправлением 6 июня», — говорится в сообщении перевозчика.

Отмечается, что остановлены пять поездов в Крым: № 316 (Адлер — Симферополь), отправлением 7 июня с задержкой на 3,5 часа; № 25 (Минеральные Воды — Симферополь), отправлением 7 июня с задержкой около двух часов; № 92 (Москва — Севастополь), отправлением 6 июня с задержкой на три часа; № 173 (Москва — Евпатория), отправлением 6 июня с задержкой в 2,5 часа; № 28 (Москва — Симферополь), отправлением 7 июня с задержкой 1,5 часа.

Кроме того, по направлению из Крыма остановлены три поезда: № 92 (Севастополь — Москва), отправлением 7 июня с задержкой около семи часов; № 98 (Симферополь — Москва), отправлением 8 июня с задержкой 4,5 часа; № 184 (Севастополь — Мурманск), отправлением 8 июня с задержкой около шести часов.

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