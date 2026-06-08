Вице-губернатор Юрий Петухов уволен из правительства Новосибирской области

В правительстве Новосибирской области произошли кадровые перестановки. Губернатор Андрей Травников объявил об увольнении своего первого заместителя Юрия Петухова. Об этом стало известно во время оперативного совещания, которое прошло 8 июня.
— Юрий Петухов уволен со своего поста первого заместителя губернатора Новосибирской области, — объявил глава региона.
Андрей Травников уточнил, что полномочия и обязанности, которые раньше выполнял первый заместитель, распределят между другими сотрудниками на временной основе.
О причинах увольнения Юрия Петухова на данный момент официальной информации не поступало. Напомним, что ранее с официального сайта правительства Новосибирской области убрали информацию о Петухове.