Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-губернатор Юрий Петухов уволен из правительства Новосибирской области

Андрей Травников сообщил о кадровых изменениях на оперативном совещании.

Источник: Комсомольская правда

В правительстве Новосибирской области произошли кадровые перестановки. Губернатор Андрей Травников объявил об увольнении своего первого заместителя Юрия Петухова. Об этом стало известно во время оперативного совещания, которое прошло 8 июня.

— Юрий Петухов уволен со своего поста первого заместителя губернатора Новосибирской области, — объявил глава региона.

Андрей Травников уточнил, что полномочия и обязанности, которые раньше выполнял первый заместитель, распределят между другими сотрудниками на временной основе.

О причинах увольнения Юрия Петухова на данный момент официальной информации не поступало. Напомним, что ранее с официального сайта правительства Новосибирской области убрали информацию о Петухове.