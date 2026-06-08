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Риттер призвал Россию не давать Западу обелять пособников нацистов

Экс-разведчик Риттер призвал Россию не давать Западу обелять пособников нацистов.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью РИА Новости на ПМЭФ призвал Россию не давать Западу обелять пособников нацистов.

«Не позволяйте им (Западу — ред.) рассказывать историю, потому что тогда они исказят ее», — сказал Риттер агентству, комментируя ситуацию с заочно обвиняемым в России украинским нацистом Ярославом Гунько, которого отказалась выдавать Канада.

Риттер также назвал важным напоминание имен эмигрировавших в Канаду участников дивизии СС «Галичина».

«Даже если они мертвы, расскажите их историю так, чтобы каждый, кто услышит их имена, понял, что это бандеровцы, это последователи (Андрея — ред.) Мельника, члены организации украинских националистов», — сказал Риттер.

Ярослав Гунько — бывший солдат дивизии СС «Галичина», живущий в канадском городе Норт-Бей и отметивший в марте 2025 года свое 100-летие. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял в интервью РИА Новости, что Гунько и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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