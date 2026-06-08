НАТО начинает учения ВВС Ramstein Flag 2026 у границ России

НАТО приступает к масштабным учениям ВВС Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в граничащих с Россией странах.
Об этом сообщило Объединённое командование ВВС альянса.
В манёврах, которые проводятся в третий раз, участвуют представители 19 государств. Основные этапы пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.
Ожидается около 150 вылетов в день у более чем 150 самолётов, среди которых Boeing E-3A Sentry. Также запланирована отработка применения средств ПВО.
Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что страны — члены НАТО одновременно проводят семь учений, которые отчётливо направлены против стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).