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НАТО начинает учения ВВС Ramstein Flag 2026 у границ России

НАТО приступает к масштабным учениям ВВС Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в граничащих с Россией странах.

НАТО приступает к масштабным учениям ВВС Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в граничащих с Россией странах.

Об этом сообщило Объединённое командование ВВС альянса.

В манёврах, которые проводятся в третий раз, участвуют представители 19 государств. Основные этапы пройдут в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании.

Ожидается около 150 вылетов в день у более чем 150 самолётов, среди которых Boeing E-3A Sentry. Также запланирована отработка применения средств ПВО.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что страны — члены НАТО одновременно проводят семь учений, которые отчётливо направлены против стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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