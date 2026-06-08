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ТАСС: боевики «Айдара» выполняют функции заградотрядов

Формирование батальона идет из числа насильно мобилизованных украинцев, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Формирование батальона «Айдар» (признан террористическим, запрещен в РФ) идет из числа насильно мобилизованных украинцев, а ярые националисты выполняют задачи заградительных отрядов. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Сегодня формирование 24-го отдельного штурмового батальона происходит также из числа насильно мобилизованных украинцев, а ярые националисты “Айдара” находятся преимущественно в тыловых районах или выполняют задачи заградительных отрядов», — сказал собеседник агентства.

Заградотряды ВСУ орудуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача — остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты, они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования. Кроме того, из-за заградотрядов с большим риском сопряжен и вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих.