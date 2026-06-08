Власти раскрыли число погибших при землетрясении на юге Филиппин

По информации государственного сейсмологического агентства Phivolcs, землетрясение ощущалось как «разрушительное» в городе Хенерал Сантос — там сила толчка достигала 7 баллов по шкале Рихтера. В городе Давао были приостановлены работа и занятия на всех уровнях. Проводятся работы по оценке ущерба.