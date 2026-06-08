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Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым за семь лет государственным визитом

Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян, начав первый за семь лет госвизит в КНДР.

ПЕКИН, 8 июн — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в КНДР с первым за семь лет государственным визитом, сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин 8 июня по местному времени прибыл в Пхеньян, начав государственный визит в КНДР», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее МИД КНР сообщал, что Си Цзиньпин посетит КНДР 8−9 июня по приглашению лидера страны Ким Чен Ына с первым за семь лет государственным визитом.

В поездке в КНДР китайского лидера сопровождает его супруга Пэн Лиюань, член ПК Политбюро ЦК КПК, начальник Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, министр иностранных дел КНР Ван И и другие.

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