В Румынии обвинили ЕС в дезинформации о России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Институты Европейского союза ведут целенаправленную кампанию по дезинформации, навязывая своим гражданам недостоверные стереотипы о Российской Федерации, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ депутат Сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.
«Официальный Брюссель и ЕС навязывают нашему обществу абсолютно ложные штампы о России. Людям транслируют искаженную картину реальности, чтобы оправдать агрессивную внешнюю политику», — констатировала политик.
Шошоакэ добавила, что визит на такие площадки, как ПМЭФ, позволяет европейцам увидеть реальное положение дел в России и разрушить пропагандистские мифы, выстраиваемые западными медиа.
ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.