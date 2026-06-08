Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Румынии обвинили ЕС в дезинформации о России

Депутат Шошоакэ: ЕС навязывает россиянам ложные стереотипы о России.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Институты Европейского союза ведут целенаправленную кампанию по дезинформации, навязывая своим гражданам недостоверные стереотипы о Российской Федерации, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ депутат Сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.

«Официальный Брюссель и ЕС навязывают нашему обществу абсолютно ложные штампы о России. Людям транслируют искаженную картину реальности, чтобы оправдать агрессивную внешнюю политику», — констатировала политик.

Шошоакэ добавила, что визит на такие площадки, как ПМЭФ, позволяет европейцам увидеть реальное положение дел в России и разрушить пропагандистские мифы, выстраиваемые западными медиа.

ПМЭФ проходил с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.