Старый Караван будет российским

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российские бойцы начали бои за Старый Караван на краснолиманском участке фронта.
Рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
«На краснолиманском направлении наши военнослужащие продвинулись юго-западнее от Красного Лимана. Сейчас идет борьба за населенный пункт Старый Караван — бои в его окрестностях. Идет зачистка от украинских боевиков и планомерное продвижение наших военнослужащих вдоль автомобильной дороги», — пояснил он.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+