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Старый Караван будет российским

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российские бойцы начали бои за Старый Караван на краснолиманском участке фронта.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российские бойцы начали бои за Старый Караван на краснолиманском участке фронта.

Рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«На краснолиманском направлении наши военнослужащие продвинулись юго-западнее от Красного Лимана. Сейчас идет борьба за населенный пункт Старый Караван — бои в его окрестностях. Идет зачистка от украинских боевиков и планомерное продвижение наших военнослужащих вдоль автомобильной дороги», — пояснил он.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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