Старый Караван будет российским

«На краснолиманском направлении наши военнослужащие продвинулись юго-западнее от Красного Лимана. Сейчас идет борьба за населенный пункт Старый Караван — бои в его окрестностях. Идет зачистка от украинских боевиков и планомерное продвижение наших военнослужащих вдоль автомобильной дороги», — пояснил он.