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Губернатор Слюсарь: БПЛА уничтожены в двух районах области

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники в Чертковском и Верхнедонском районах, пострадавших и разрушений нет.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники в Чертковском и Верхнедонском районах, пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Чертковском и Верхнедонском районах», — написал Слюсарь.

Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов проинформировал, что вражеский дрон ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате погиб помощник машиниста, сам машинист ранен, пассажиры не пострадали.

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