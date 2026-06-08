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Партия Пашиняна опустилась ниже отметки в 50% голосов

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 68% бюллетеней партия «Гражданский договор» премьер-министра Армении Никола Пашиняна набирает менее половины голосов избирателей.

Источник: Reuters

Ее текущий результат составляет 49,46% (539 503 голоса), что ниже порога, необходимого для единоличного формирования правительства.

Ранее, в ночь на понедельник, глава правительства объявил о победе своей политической силы, когда ЦИК обработал лишь 10% бюллетеней. На тот момент партия получала 54,64% голосов. После поступления данных с 50% участков показатель снизился до 51%.

На втором месте с 23,72% голосов располагается блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна. Третью позицию занимает альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, набирающий 10,1%. Всего в парламентских выборах приняли участие 1 476 597 человек.

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