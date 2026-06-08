Боец Юнга: «Молния-2» «Севера» уничтожила три опорных пункта ВСУ под Сумами

КУРСК, 8 июня. /ТАСС/. Расчет ударного БПЛА «Молния-2» 34-й гвардейской мотострелковой бригады (горной) подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» на территории Сумской области уничтожил три опорных пункта ВСУ за сутки. Об этом ТАСС сообщил оператор расчета БПЛА с позывным Юнга.
«Операторы разведывательных БПЛА без трудностей обнаруживают противника, благодаря тепловизионным и ночным камерам, установленных на дронах. За сутки наш расчет ударных БПЛА “Молния-2” уничтожил три опорных пункта в зоне проведения СВО в Сумской области», — рассказал Юнга.
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