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Марочко: стягивая резервы на Харьковщину, ВСУ оголяют другие участки фронта

В Харьковской области пока нет обрушений линий фронта, отметил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) стягивает резервы в Харьковскую и Сумскую области, тем самым оголяя другие участки фронта в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Говоря за Харьковскую область, то здесь пока обрушений линии фронта из-за нехватки личного состава не наблюдается, потому что в этот раз украинское командование в спешном порядке перебросило резервы на данный участок. Но эти резервы не безграничны и, естественно, переброска на сумское направление и в Харьковскую область дополнительных сил и средств оголяет другие участки фронта, где мы сможем продвигаться», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что ВСУ не хватает сил для боев на севере Харьковской области, где бойцы российской группировки войск «Север» успешно наступают. По словам военного эксперта, проблему с личным составом Киев пытается решить при помощи западных БПЛА и роботизированных комплексов.

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