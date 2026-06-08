Марочко: стягивая резервы на Харьковщину, ВСУ оголяют другие участки фронта

«Говоря за Харьковскую область, то здесь пока обрушений линии фронта из-за нехватки личного состава не наблюдается, потому что в этот раз украинское командование в спешном порядке перебросило резервы на данный участок. Но эти резервы не безграничны и, естественно, переброска на сумское направление и в Харьковскую область дополнительных сил и средств оголяет другие участки фронта, где мы сможем продвигаться», — сказал он.