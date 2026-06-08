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Скворцова: первая вакцина от менингококка появится в России в 2026 году

Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, не имеющая мировых аналогов, будет зарегистрирована и выйдет на рынок уже в 2026 году, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, не имеющая мировых аналогов, будет зарегистрирована и выйдет на рынок уже в 2026 году, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Об этом она рассказала РИА Новости.

По её словам, в этом году ведомство планирует зарегистрировать сразу две полисахаридные конъюнгированные вакцины. Одна из них — уникальная разработка против менингококка.

Она уточнила, что препарат содержит серотип В, вызывающий наиболее тяжёлые септические формы инфекции, и носит название «Менговакс B».

Ранее Скворцова рассказала, что первая российская вакцина от аллергии на пыльцу берёзы «Аллергарда» может получить временное регистрационное удостоверение в сентябре 2026 года.