Губернатор Новосибирской области уволил своего заместителя Юрия Петухова

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов уволен со своего поста. В дальнейшем его обязанности будут перераспределены между другими членами областного правительства, сообщил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании.
«Сначала кадровое объявление. Юрий Федорович Петухов уволен со своего поста первого заместителя губернатора Новосибирской области. Попрошу обязанности, закрепленные за первым замом губернатора, исполнять в соответствии с временным перераспределением. В течение июня мной будут внесены изменения в структуру правительства и администрации губернатора, и обязанности первого заместителя губернатора будут перераспределены между остальными заместителями», — сказал он.
С 2002 по 2011 год Юрий Петухов возглавлял Избирательную комиссию Новосибирска, в 2011-м в течение полугода занимал пост вице мэра Новосибирска, затем стал председателем Избирательной комиссии Новосибирской области, а с 26 октября 2015 года — исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Новосибирской области. 30 октября 2015 года был официально назначен на должность первого заместителя губернатора (вице губернатора), где курировал государственное строительство, кадровую политику, противодействие коррупции и другие направления.