Губернатор Новосибирской области уволил своего заместителя Юрия Петухова

С 2002 по 2011 год Юрий Петухов возглавлял Избирательную комиссию Новосибирска, в 2011-м в течение полугода занимал пост вице мэра Новосибирска, затем стал председателем Избирательной комиссии Новосибирской области, а с 26 октября 2015 года — исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Новосибирской области. 30 октября 2015 года был официально назначен на должность первого заместителя губернатора (вице губернатора), где курировал государственное строительство, кадровую политику, противодействие коррупции и другие направления.