Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым госвизитом в 20-х годах

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в КНДР с государственным визитом, заявило Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер будет в Северной Корее до 9 июня, говорится в заявлении. Он встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
В поездке председателя КНР сопровождает его супруга Пэн Лиюань, а также министр иностранных дел КНР Ван И и ряд других китайских политических деятелей.
Визит стал первым с 2019 года. В 2025 году Си Цзиньпин посетил Южную Корею, где состоялся ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Эксперты предполагали, что Си Цизньпин может сыграть посредническую роль в отношениях между Ким Чен Ыном и американским президентом Трампом.
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