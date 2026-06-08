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Си Цзиньпин прибыл в КНДР с первым госвизитом в 20-х годах

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в КНДР с государственным визитом, заявило Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в КНДР с государственным визитом, заявило Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер будет в Северной Корее до 9 июня, говорится в заявлении. Он встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В поездке председателя КНР сопровождает его супруга Пэн Лиюань, а также министр иностранных дел КНР Ван И и ряд других китайских политических деятелей.

Визит стал первым с 2019 года. В 2025 году Си Цзиньпин посетил Южную Корею, где состоялся ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Эксперты предполагали, что Си Цизньпин может сыграть посредническую роль в отношениях между Ким Чен Ыном и американским президентом Трампом.

Читайте материал «Си Цзиньпин собрался с редким визитом к Ким Чен Ыну».

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