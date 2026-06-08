«Ъ»: Gloria Jeans ищет инвесторов для двух фабрик в Ростовской области

К письму ведомства приложено обращение основателя компании Владимира Мельникова к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой о содействии в реализации площадок для размещения промышленных производств и создания рабочих мест. По данным издания, на этих объектах можно организовать полный цикл пошива одежды.