«Ъ»: Gloria Jeans ищет инвесторов для двух фабрик в Ростовской области

Gloria Jeans готова продать или сдать в аренду две производственные площадки в Шахтах и Новошахтинске.
Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Минпромторга.
К письму ведомства приложено обращение основателя компании Владимира Мельникова к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой о содействии в реализации площадок для размещения промышленных производств и создания рабочих мест. По данным издания, на этих объектах можно организовать полный цикл пошива одежды.
Общая площадь помещений составляет 148,6 тыс. кв. м. Кроме фабрик в Новошахтинске и Шахтах, в списке значатся объекты в Миллерово, склад, распределительный центр, общежитие и пустующее здание в Зверево, которое уже сдано в аренду.
26 марта региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева рассказала, что в России могут закрыться Zenden, Modis и Gloria Jeans.