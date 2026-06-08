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Армия Израиля атаковала военные цели в Иране

Армия обороны Израиля ночью атаковала военные объекты в Иране, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля ночью атаковала военные объекты в Иране, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Удар последовал за обстрелом северных районов Израиля Ираном вечером 7 июня. Израильская армия сообщала, что все ракеты были перехвачены.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.

9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.

24 марта Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.

Читайте материал «КСИР атаковал позиции антииранских группировок в Ираке».

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