МО КНДР: роль США в регионе меняется на фоне поставок оружия Сеулу

За последние месяцы США также одобрили Сеулу продажи дальнобойной управляемой бомбы GBU-39, нового вертолета морской авиации MH-60R и запчастей для штурмового вертолета AH-64E Apache, а также стали содействовать в оснащении флота атомной подлодкой, напоминает КНДР.