Партия Пашиняна идет на первом месте после обработки 50 процентов бюллетеней

В ночь на понедельник Пашинян объявил о победе своей политсилы, когда ЦИК обработал лишь 10 процентов протоколов «Гражданский договор». Тогда партия получала 54,64%. После обработки 40% бюллетеней показатель сократился до 51,71%. Глава предвыборного блока «Армения» Ишхан Сагателян обвинил политика в попытке узурпации власти заявлениями о победе партии «Гражданский договор» до официального подведения итогов выборов. По словам Сагателяна, такие заявления Пашиняна — это давление на ЦИК и шаги по захвату власти. Пашинян занимает пост премьера с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум пять лет.