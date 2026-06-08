Губернатор Бочаров сообщил о пожаре после атаки БПЛА под Волгоградом

Волгоградская область ночью 8 июня 2026 года находилась в режиме беспилотной опасности. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили налет украинских дронов на территорию региона, а после падения обломков одного из аппаратов произошел пожар в Жирновском районе.
По данным главы региона, подразделения ПВО Министерства обороны РФ пресекли попытку атаки в течение ночи. Возгорание произошло на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе. Пожар оперативно ликвидировали, на место направили необходимые службы.
По словам губернатора Волгоградской области, погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось о проведении дня приемов для участников СВО и их семей.
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