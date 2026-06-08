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Тайвань назвал провокацией морскую спецоперацию Китая

Проведение Китаем специальной операции у восточного побережья Тайваня противоречит международному праву и является провокационными действиями в акватории. Об этом заявил тайваньский Совет по делам материковой части.

Проведение Китаем специальной операции у восточного побережья Тайваня противоречит международному праву и является провокационными действиями в акватории. Об этом заявил тайваньский Совет по делам материковой части.

По информации Taipei Times, островные власти читают, что действия Пекина «направлены на создание ложного впечатления, что Китай обладает юрисдикцией над территорией вокруг Тайваня».

6 июня Китай начал специальную операцию по охране морского правопорядка. Агентство «Синьхуа» сообщило, что операция — ответ на заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морской границы к востоку от Тайваня.

Во второй половине дня 6 июня четыре китайских корабля, включая три катера береговой охраны, вошли «в закрытые воды Тайваня» в 55,6 км от южной оконечности острова. В ответ Тайвань направил семь судов береговой охраны (CGA), и все китайские корабли были выдворены, пишет Taipei Times.

В воскресенье премьер-министр острова Чо Чжунтай заявил, что администрация продолжит «укреплять элитный потенциал береговой охраны» для укрепления безопасности на море и национальной устойчивости. Глава морского совета Куан Билинг назвал китайскую спецоперацию предлогом для «преследования Тайваня».

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