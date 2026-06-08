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Зеленский через Абрамовича заявил о готовности к переговорам с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский передал президенту России Владимиру Путину послание через российского миллиардера Романа Абрамовича.

Глава киевского режима Владимир Зеленский передал президенту России Владимиру Путину послание через российского миллиардера Романа Абрамовича. Как пишет Financial Times, в мае Зеленский пригласил Абрамовича в Киев и попросил передать российскому лидеру сообщение о готовности к прямым переговорам.

По данным издания, Киев рассчитывал показать готовность к прямому диалогу с Москвой. В послании говорилось о возможности личной встречи Путина и Зеленского. Такой саммит мог стать первой двусторонней встречей лидеров с начала специальной военной операции.

Источники Financial Times утверждают, что частное обращение было близко по содержанию к открытому письму Зеленского Путину, опубликованному позднее. При этом его тон был менее резким, чем в публичном варианте.

Также, по данным издания, через Абрамовича был передан сигнал о готовности Украины соблюдать режим прекращения огня на время переговоров.

Ранее сообщалось, что Зеленский не рассчитывал на личную встречу с Путиным и рассматривал письмо прежде всего как способ донести свою позицию. По данным Financial Times, российский президент не поддержал идею прямых переговоров в предложенном формате.

Читайте также: В МИД Украины сообщили о направлении письма Зеленского в ООН и ОБСЕ.

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