Зеленский через Абрамовича заявил о готовности к переговорам с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский передал президенту России Владимиру Путину послание через российского миллиардера Романа Абрамовича. Как пишет Financial Times, в мае Зеленский пригласил Абрамовича в Киев и попросил передать российскому лидеру сообщение о готовности к прямым переговорам.
По данным издания, Киев рассчитывал показать готовность к прямому диалогу с Москвой. В послании говорилось о возможности личной встречи Путина и Зеленского. Такой саммит мог стать первой двусторонней встречей лидеров с начала специальной военной операции.
Источники Financial Times утверждают, что частное обращение было близко по содержанию к открытому письму Зеленского Путину, опубликованному позднее. При этом его тон был менее резким, чем в публичном варианте.
Также, по данным издания, через Абрамовича был передан сигнал о готовности Украины соблюдать режим прекращения огня на время переговоров.
Ранее сообщалось, что Зеленский не рассчитывал на личную встречу с Путиным и рассматривал письмо прежде всего как способ донести свою позицию. По данным Financial Times, российский президент не поддержал идею прямых переговоров в предложенном формате.