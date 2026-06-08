Игорь Кобзев принял участие в пленарном заседании ПМЭФ с Владимиром Путиным

«Будем и дальше оказывать финансовую поддержку регионам, в том числе — по линии инфраструктурных бюджетных кредитов. За последние четыре года через этот инструмент было выделено свыше триллиона рублей, до 2030 года планируем направить еще 750 млрд рублей. При этом мы списываем задолженности регионов по бюджетным кредитам. За последние два года — почти 440 млрд рублей», — сказал Владимир Путин.