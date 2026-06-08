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Токаев поздравил Пашиняна с победой его партии на парламентских выборах в Армении

Касым-Жомарт Токаев поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

Как сообщает Акорда, глава государства поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах. «Выборы, по предварительным данным большинства международных наблюдателей, прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны, открыто и при обеспечении надлежащих условий для волеизъявления граждан», — говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Николу Пашиняну дальнейшей успешной работы в долгосрочных национальных интересах Армении. Президент отметил, что Казахстан готов продолжить активное сотрудничество с дружественной Арменией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Глава нашего государства пожелал армянскому народу успехов в развитии своего государства, спокойствия и благополучия.

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