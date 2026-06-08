Энергообъекты Эвенкии готовы к зиме

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр промышленности края Максим Ермаков проинспектировал объекты энергетической инфраструктуры Эвенкии, базу хранения топлива и автономную гибридную дизель-солнечную энергоустановку (АГЭУ).
Он также проконтролировал ход подготовки к зиме, выполнение графиков завоза топлива и обсудил с главой района Андреем Гаюльским и руководителем энергопредприятия планы по повышению эффективности энергокомплекса.
«Нагрузки этой зимой были значительные. Сейчас на электростанциях проходят плановые ремонтные работы. Из трёх станций в работе находится одна, плюс выработка идёт за счёт АГЭУ. На ДЭС № 1 запланирована замена дизель-генератора, сейчас идут торги на его приобретение за счёт краевого бюджета. Ещё один резервный источник мы приобрели за счёт инвестпрограммы предприятия. Это увеличит надёжность и качество электроснабжения», — отметил руководитель муниципального предприятия «Илимпийские электросети» Алексей Супряга.
В ходе визита Максим Ермаков проверил работу АГЭУ — единственного в крае альтернативного источника энергии такого масштаба. С вводом установки мощностью 2,5 МВт за три года удалось сократить расход дизтоплива на 1 тысячу тонн.
«В случае с особенностями территориального расположения Эвенкии важен постоянный поиск решений и оценка текущей эффективности, выявление резервов для повышения производительности и модернизации технологий. Здесь уже внедрены альтернативные решения: выработка перестала зависеть только от дизельной генерации и частично замещается солнечной энергией. Драйвер развития в энергетике — совершенствование технологий, подходов и организационных процессов», — подчеркнул Максим Ермаков.
В Эвенкийском округе началась летняя навигация. Министр проконтролировал ход северного завоза и доставку грузов и топлива по Нижней Тунгуске. Из планового объёма для нужд Илимпийских электросетей отгружено 7,3 тысячи тонн. Доставка нормативного запаса идёт по графику.