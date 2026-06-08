Энергообъекты Эвенкии готовы к зиме

«Нагрузки этой зимой были значительные. Сейчас на электростанциях проходят плановые ремонтные работы. Из трёх станций в работе находится одна, плюс выработка идёт за счёт АГЭУ. На ДЭС № 1 запланирована замена дизель-генератора, сейчас идут торги на его приобретение за счёт краевого бюджета. Ещё один резервный источник мы приобрели за счёт инвестпрограммы предприятия. Это увеличит надёжность и качество электроснабжения», — отметил руководитель муниципального предприятия «Илимпийские электросети» Алексей Супряга.