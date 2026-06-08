Бывший депутат австралийского города Порт-Хедленд Адриан Макрей заявил, что посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко вмешивается во внутренние дела страны. Об этом он рассказал РИА Новости.
Поводом для спора стали высказывания Макрея о его поездке в Россию в 2024 году в качестве международного наблюдателя на выборах президента. По словам политика, во время голосования он не увидел нарушений. После этого украинский посол назвал его «полезным идиотом для русских» и призвал австралийские власти провести проверку.
Макрей заявил, что если дипломата беспокоят вопросы демократии, ему стоит обратить внимание на ситуацию в своей стране. Он также раскритиковал комментарии Мирошниченко вокруг муниципальных выборов в Порт-Хедленде, результаты которых сейчас оспариваются в суде.
По словам Макрея, возможные нарушения проверяет полиция штата Западная Австралия, а судебное заседание назначено на 12 июня. По открытым данным, Макрей ранее был избран в совет Порт-Хедленда на довыборах 8 марта 2024 года, однако позднее вокруг его поездки в Россию возник политический спор. Попытка вынести ему вотум недоверия в совете провалилась со счетом 6:3.
В мае 2026 года власти Порт-Хедленда сообщили, что место в совете стало вакантным, поскольку избранный член совета не принес обязательную декларацию о вступлении в должность в установленный срок.
Макрей считает, что заявления украинского дипломата связаны с призывами Киева увеличить военную и финансовую помощь со стороны Австралии. По его словам, многие австралийцы не хотят участия в зарубежных конфликтах.
В марте 2024 года Макрей участвовал в наблюдении за выборами президента России. По его словам, международные наблюдатели не обнаружили признаков фальсификаций во время голосования.