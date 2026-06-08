Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Австралийский политик обвинил посла Украины во вмешательстве в дела страны

Бывший депутат австралийского города Порт-Хедленд Адриан Макрей заявил, что посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко вмешивается во внутренние дела страны.

Бывший депутат австралийского города Порт-Хедленд Адриан Макрей заявил, что посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко вмешивается во внутренние дела страны. Об этом он рассказал РИА Новости.

Поводом для спора стали высказывания Макрея о его поездке в Россию в 2024 году в качестве международного наблюдателя на выборах президента. По словам политика, во время голосования он не увидел нарушений. После этого украинский посол назвал его «полезным идиотом для русских» и призвал австралийские власти провести проверку.

Макрей заявил, что если дипломата беспокоят вопросы демократии, ему стоит обратить внимание на ситуацию в своей стране. Он также раскритиковал комментарии Мирошниченко вокруг муниципальных выборов в Порт-Хедленде, результаты которых сейчас оспариваются в суде.

По словам Макрея, возможные нарушения проверяет полиция штата Западная Австралия, а судебное заседание назначено на 12 июня. По открытым данным, Макрей ранее был избран в совет Порт-Хедленда на довыборах 8 марта 2024 года, однако позднее вокруг его поездки в Россию возник политический спор. Попытка вынести ему вотум недоверия в совете провалилась со счетом 6:3.

В мае 2026 года власти Порт-Хедленда сообщили, что место в совете стало вакантным, поскольку избранный член совета не принес обязательную декларацию о вступлении в должность в установленный срок.

Макрей считает, что заявления украинского дипломата связаны с призывами Киева увеличить военную и финансовую помощь со стороны Австралии. По его словам, многие австралийцы не хотят участия в зарубежных конфликтах.

В марте 2024 года Макрей участвовал в наблюдении за выборами президента России. По его словам, международные наблюдатели не обнаружили признаков фальсификаций во время голосования.

Читайте также: В МИД Украины сообщили о направлении письма Зеленского в ООН и ОБСЕ.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше