Австралийский политик обвинил посла Украины во вмешательстве в дела страны

Поводом для спора стали высказывания Макрея о его поездке в Россию в 2024 году в качестве международного наблюдателя на выборах президента. По словам политика, во время голосования он не увидел нарушений. После этого украинский посол назвал его «полезным идиотом для русских» и призвал австралийские власти провести проверку.