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Атаки дронов ВСУ на суда вызвали разную реакцию Баку, Афин и Бухареста

МИД Азербайджана сообщил, что при атаке украинских беспилотников на два сухогруза в Таганрогском заливе Азовского моря погибли четыре гражданина республики.

МИД Азербайджана сообщил, что при атаке украинских беспилотников на два сухогруза в Таганрогском заливе Азовского моря погибли четыре гражданина республики. Еще четверо азербайджанских моряков получили ранения.

Атака на сухогрузы Natra и Zirkon произошла 5 июня. По уточненным данным Баку, пятым погибшим оказался гражданин России. Тела двух членов экипажа Natra Раджаба Ахадова и Махаммада Алиева уже обнаружены, решается вопрос об их перевозке в Азербайджан. Еще два погибших находились на борту Zirkon, который российские пограничники удерживали на месте происшествия из-за пожара и угрозы взрыва горючего.

Двое раненых граждан Азербайджана, Самид Ибадзаде и Рашад Мадатханов, выписаны из больницы в Ейске. Еще двое остаются в удовлетворительном состоянии и будут выписаны после завершения лечения. Около 20 не пострадавших азербайджанских членов экипажей размещены в гостиницах Ейска и ожидают отправки на родину.

В Баку отдельно подчеркнули, что атакованные суда не принадлежали Азербайджану. В местных СМИ отмечается, что граждане республики работали на них по частным контрактам. Официального осуждения атаки со стороны азербайджанских властей не прозвучало.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Natra и Zirkon шли из Турции в Ростов-на-Дону под флагами Белиза и Палау. По ее словам, суда были атакованы украинскими беспилотниками.

В Киеве атаки на торговые суда не отрицают, называя их частью так называемого теневого флота России. При этом Natra и Zirkon не фигурируют в опубликованных санкционных списках. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что 5 июня украинские БПЛА поразили в Азовском море пять торговых судов.

В Румынии продолжают обсуждать взрыв украинского безэкипажного катера в порту Констанцы. Власти страны признали, что в тот день управление потеряли четыре морских беспилотника. Один взорвался в порту, еще три сдетонировали вдали от побережья.

Президент Румынии Никушор Дан возложил ответственность за случившееся на Россию. Российское посольство в Бухаресте заявило, что речь идет об украинских морских беспилотниках, а попытки связать их с Россией лишены оснований.

На этом фоне жестче всего отреагировала Греция. После обнаружения украинского морского дрона у острова Лефкада Афины заявили протест Киеву и потребовали не допускать повторения подобных инцидентов. Украинский МИД позднее принес официальные извинения.

Греческая сторона заявила, что появление морского беспилотника у ее берегов создает угрозу национальной безопасности, судоходству, гражданским лицам и окружающей среде. Афины подчеркнули, что поддерживают право Украины на самооборону, но считают недопустимым перенос боевых действий в Средиземное море.

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