Атаки дронов ВСУ на суда вызвали разную реакцию Баку, Афин и Бухареста

Атака на сухогрузы Natra и Zirkon произошла 5 июня. По уточненным данным Баку, пятым погибшим оказался гражданин России. Тела двух членов экипажа Natra Раджаба Ахадова и Махаммада Алиева уже обнаружены, решается вопрос об их перевозке в Азербайджан. Еще два погибших находились на борту Zirkon, который российские пограничники удерживали на месте происшествия из-за пожара и угрозы взрыва горючего.