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В Иркутской области обсудили вопросы обеспечения безопасности выборов

Иркутская область, НИА-Байкал — Обеспечение безопасности выборов в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, обсудили на совещании под руководством заместителя Губернатора Иркутской области Андрея Бунева с участием представителей Правительства и Избирательной комиссии региона, главных управлений МВД и МЧС России по Иркутской области, Росгвардии.

Источник: Reuters

«Нам необходимо сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность избирательного процесса. Особое внимание нужно уделить вопросам информационной безопасности. Мы обязаны защитить системы от кибератак и гарантировать прозрачность подсчета голосов. Конечно, важнейшая задача — антитеррористическая защищенность объектов. Все эти вопросы должны решаться в комплексе. От нашей совместной работы зависят стабильность и единство нашего общества», — обратился к участникам совещания Андрей Бунев.

Как сообщил председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев, на территории региона образованы 1867 избирательных участков. В период выборов все они будут обеспечены видеонаблюдением или системами видеорегистрации.

В рамках совещания обсудили вопросы обеспечения непрерывной работы оборудования, использования при необходимости резервных источников электроснабжения, сообщает пресс-служба областного правительства. Также были рассмотрены вопросы пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, обеспечения правопорядка на избирательных участках.

В этом году избиратели Иркутской области примут участие в выборах депутатов Государственной Думы. В Тайшетском и Чунском муниципальных округах пройдут выборы в связи с освободившимся мандатом депутата Законодательного Собрания Иркутской области. Кроме того, на территории Катангского района состоятся выборы депутатов думы муниципального округа, преобразованного из муниципального района.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов представительных органов муниципалитетов дополнительные выборы пройдут на части территорий Братска, Братского, Тулунского, Эхирит-Булагатского районов и Нижнеилимского муниципального округа.

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