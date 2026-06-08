Руководитель Управления по делам молодежи Нижнекамского района покинул свой пост

«Мы сегодня говорим “в добрый путь” Фариту Айратовичу Шаяхметову, нашему руководителю Управления по делам молодежи», — отметил он.
По словам Умникова, за годы работы Шаяхметов вместе со своей командой реализовал ряд значимых проектов для молодежи Нижнекамского района. Особое внимание было уделено развитию студенческих отрядов, которые вышли на новый уровень, поддержке волонтерского движения, а также реализации проекта нового молодежного фиджитал-центра.
«Фарит Айратович вместе со своей командой за последние годы реализовали много важных проектов, они сегодня активно работают на нашу молодежь. Отдельно хочется отметить направление, связанное со студотрядами, которое вышло на новый уровень в нашем городе, развитие волонтерского движения, реализацию проекта нового молодежного фиджитал-центра, над которым мы сейчас работаем», — подчеркнул Александр Умников.
В завершение он поблагодарил Фарита Шаяхметова за проделанную работу, пожелал успехов на новом месте и вручил ему благодарственное письмо от имени руководства района.