Руководитель Управления по делам молодежи Нижнекамского района покинул свой пост

«Фарит Айратович вместе со своей командой за последние годы реализовали много важных проектов, они сегодня активно работают на нашу молодежь. Отдельно хочется отметить направление, связанное со студотрядами, которое вышло на новый уровень в нашем городе, развитие волонтерского движения, реализацию проекта нового молодежного фиджитал-центра, над которым мы сейчас работаем», — подчеркнул Александр Умников.