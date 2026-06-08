ЦАХАЛ заявил об ударе по нефтехимическому комплексу в иранском Бендер-Махшехре

7 июня Иран ударил ракетами по Израилю в ответ на удары ЦАХАЛа по Бейруту. Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться к переговорам, а Израиль — отложить ответные удары. По данным Axios, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху согласился отложить ответ на иранскую атаку. Сегодня утром ЦАХАЛ уже отчитывался об ударах по военным объектам республики.