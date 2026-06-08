Пашинян не преодолел важный порог после обработки бюллетеней с 98% участков

ЦИК Армении заявил, что по итогам обработки голосов с 98 процентов участков участков партия «Гражданский договор», руководителем которой является действующий премьер-министр Никол Пашинян, получает 49,82 процента голосов, то есть менее 50 процентов.
Как говорится в заявлении ЦИК, по итогам обработки бюллетеней с 1964 из 2005 участков «Гражданский договор» получил голоса 707 858 избирателей, «Сильной Армении» удалось заручиться 331 779 голосами, или 23,35 процентами от из общего их количества, а за альянс «Армения» проголосовали 141 175 избирателей (9,94 процента).
Выборы в парламент Армении завершились 8 июня.
Когда было обработано лишь 10 бюллетеней, Пашинян объявил, что его партии удалось победить. Оппоненты политика обвинили его в попытке давления.
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