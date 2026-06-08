Выборы в Армении закончились пока неоднозначно: подсчет продолжается

В Армении продолжается подсчет голосов по итогам парламентских выборов. По имеющимся данным, лидирует партия во главе с премьером Николом Пашиняном. Однако по итогам, полученным с подавляющего большинства избирательных участков, эта политическая сила пока не набрала 50 процентов, что создает известную неопределенность.
Партия Никола Пашиняна не набирает 50% голосов на парламентских выборах в Армении, сообщает РИА Новости.
Партия «Гражданский договор», котору. возглавляет нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, по итогам обработки бюллетеней с 1964 из 2005 участков не набирает 50% голосов на парламентских выборах в республике, сообщает ЦИК Армении.
Согласно опубликованным на сайте Центризбиркома Республики Армения данным, за партию «Гражданский договор» свои голоса отдали 49,82% избирателей На втором месте находится блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, набравший 23,35% голосов, а на третьем месте — альянс «Армения», набравший 9,94%.
Ранее Никол Пашинян поспешил заявить, что его партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении. Хотя, как отмечает РИА Новости, ЦИК республики на тот момент сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней. Объясняя, почему о победе говорит он, а не Центризбирком, премьер Пашинян заявил, что у них есть доверенные лица во всех участковых комиссиях, которые делают свои собственные подсчеты.
Напомним, что всего в армянский парламент (Национальное Собрание_ избирается как минимум 101 депутата, причем выборы проходят по пропорциональной системе только на территории самой Армении, а зарубежных участков, согласно законодательству республики, не предусмотрено. Избиратели голосуют не за конкретных политиков, за партийные списки.
Чтобы сформировать по итогам выборов правящую коалицию, той или иной партии необходимо получить 50% голосов избирателей. В противном же случае через 28 дней проводится второй тур голосования, в котором принимают участие только две партии, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. И уж тогда победитель второго этапа автоматически получит 54% депутатских мандатов, обеспечив себе стабильное парламентское большинство.
В Армении оппозиция традиционно контролирует не меньше ⅓ законодательного органа, а если по итогам выборов какая-нибудь из партий получает больше ⅔ депутатских мандатов, общее количество мест в парламенте увеличивается для сохранения указанной выше пропорции.