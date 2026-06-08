Выборы в Армении закончились пока неоднозначно: подсчет продолжается

Ранее Никол Пашинян поспешил заявить, что его партия «Гражданский договор» победила на парламентских выборах и единолично сформирует правительство Армении. Хотя, как отмечает РИА Новости, ЦИК республики на тот момент сообщал об обработке лишь 10% бюллетеней. Объясняя, почему о победе говорит он, а не Центризбирком, премьер Пашинян заявил, что у них есть доверенные лица во всех участковых комиссиях, которые делают свои собственные подсчеты.