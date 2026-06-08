Партия Пашиняна не набирает 50% голосов на выборах в Армении

За нее проголосовали 707 858 избирателей (49,82%), что ниже порога, необходимого для единоличного формирования правительства.
Ранее, в ночь на понедельник, глава правительства объявил о победе своей партии, когда ЦИК обработал лишь 10% бюллетеней. На тот момент показатель составлял 54,64%. После публикации данных с 68% участков результат снизился до 49,46%.
На втором месте располагается блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна с 23,35% голосов. Третью позицию занимает альянс «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, набирающий 9,94%.
Представитель «Сильной Армении» Арам Вардеванян ранее заявил о множестве нарушений, зафиксированных на выборах. По его словам, имели место случаи, когда в квартире было зарегистрировано несколько человек, а в списке значилось 35. Самвел Карапетян, в свою очередь, информировал о массовых арестах сторонников оппозиции.
Представитель партии «Армения» Ишхан Сагателян подчеркнул, что власти применяли «выборную карусель», запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.
В состав Национального собрания Армении входит не менее 101 депутата, срок полномочий которых составляет пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» Пашиняна, который занимает пост премьера с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум пять лет.