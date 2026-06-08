Партия Пашиняна не набирает 50% голосов на выборах в Армении

В состав Национального собрания Армении входит не менее 101 депутата, срок полномочий которых составляет пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» Пашиняна, который занимает пост премьера с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум пять лет.