Дрон ВСУ ударил по поезду в Крыму, есть пострадавшие. Военная операция, день 1566-й

8:35 На территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе Волгоградской области начался пожар из-за падения обломков беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
8:24 Российские военные средствами ПВО за ночь сбили 310 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями, объявили в Минобороны РФ.
8:20 В Новороссийске после удара ВСУ начался пожар на территории перевалочного комплекса, сообщили в оперативном штабе региона.
8:17 Киев приостановил реализацию сделки США по разработке украинских недр из-за ухудшения отношений между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, пишет украинский портал «Страна».
8:15 Движение поездов в Крыму приостановлено после удара ВСУ по локомотиву, сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс». Всего это затронуло восемь составов. Их пассажиров, перевезут автобусами. Пассажиров поврежденного поезда уже доставили в Симферополь.
8:10 Лидеры Великобритании, Франции и Германии за активное участие Европы в урегулировании украинского конфликта. Об этом сказано в заявлении по итогам встречи «евротройки» в Лондоне.
8:06 ? 14-летний мальчик пострадал в результате удара украинского дрона по частному дому в селе Дунайка Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Кроме того, в больницу обратился мужчина, получивший травмы при вчерашнем ударе дрона по предприятию в селе Ясные Зори.
8:02 ? ВСУ беспилотником ударили по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь в Крыму, написал глава республики Сергей Аксенов. Помощник машиниста погиб, машинист получил ранения. Пассажиры не пострадали.
8:00 Сегодня 1566-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.