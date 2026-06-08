Трамп попросит Нетаньяху «не мстить» Ирану после ударов по Израилю

По словам Трампа, он намерен обсудить с израильским премьером дальнейшие шаги на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
«Я сейчас позвоню Биби и скажу ему не мстить. Каждый из них получил свое удовольствие. Израиль нанес свой удар, а Иран — свой удар. Нам не нужен еще один», — сказал Трамп.
Как сообщило ISNA, командование ВС Ирана предупредило, что новые атаки Израиля на юг Ливана и Дахию повлекут «более мощные и вызывающие раскаяние удары».
По данным NNA, при израильском ударе по Дахии погибли два человека, еще 11 пострадали. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку ответом на запуск ракет по северу страны.
КСИР назвал новые ракетные удары по Израилю предупреждением, передает Fars. В заявлении корпуса говорится, что «в случае повторения агрессии ответы будут более масштабными».
Представители ведомства заявили, что Тегеран согласился на перемирие при условии прекращения огня на всех фронтах, однако обвинили США и Израиль в невыполнении обязательств, продолжении действий в Ливане и нарушениях перемирия, включая атаки на иранские суда в Ормузском проливе, Оманском заливе и Индийском океане.
Ранее на этой неделе Вашингтон сообщил о договоренности Израиля и Ливана соблюдать режим перемирия при посредничестве США.
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