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Трамп попросит Нетаньяху «не мстить» Ирану после ударов по Израилю

Президент США Дональд Трамп заявил Axios, что намерен обсудить с Нетаньяху ракетную атаку Ирана и призвать его отказаться от ответных действий. Вечером 7 июня Иран ударил по Израилю ракетами в ответ на атаку на пригород Бейрута.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп планирует связаться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после ракетного удара Ирана по Израилю и призвать его воздержаться от ответных действий. Об этом глава Белого дома сообщил Axios.

По словам Трампа, он намерен обсудить с израильским премьером дальнейшие шаги на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«Я сейчас позвоню Биби и скажу ему не мстить. Каждый из них получил свое удовольствие. Израиль нанес свой удар, а Иран — свой удар. Нам не нужен еще один», — сказал Трамп.

Иран нанес ракетные удары по Израилю вечером 7 июня после атаки ЦАХАЛ на объект инфраструктуры «Хезболлы» в пригороде Бейрута Дахии. Израильская армия сообщила о перехвате целей и ответных ударах.

Как сообщило ISNA, командование ВС Ирана предупредило, что новые атаки Израиля на юг Ливана и Дахию повлекут «более мощные и вызывающие раскаяние удары».

По данным NNA, при израильском ударе по Дахии погибли два человека, еще 11 пострадали. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку ответом на запуск ракет по северу страны.

КСИР назвал новые ракетные удары по Израилю предупреждением, передает Fars. В заявлении корпуса говорится, что «в случае повторения агрессии ответы будут более масштабными».

Представители ведомства заявили, что Тегеран согласился на перемирие при условии прекращения огня на всех фронтах, однако обвинили США и Израиль в невыполнении обязательств, продолжении действий в Ливане и нарушениях перемирия, включая атаки на иранские суда в Ормузском проливе, Оманском заливе и Индийском океане.

Ранее на этой неделе Вашингтон сообщил о договоренности Израиля и Ливана соблюдать режим перемирия при посредничестве США.

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