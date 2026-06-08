Флот Британии остался без боеспособных ударных подлодок

Военно-морской флот Великобритании столкнулся с проблемой, из-за которой все пять многоцелевых атомных подводных лодок типа Astute оказались вне строя. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
По данным издания, все субмарины находятся в доках и ожидают технического обслуживания, поэтому не могут выйти в море. В публикации отмечается, что ситуация возникла на фоне заявлений британских властей о росте угроз безопасности, передает АБН24.
Подлодки типа Astute считаются одной из ключевых составляющих подводного флота Великобритании. Они предназначены для поиска и сопровождения подводных лодок противника, а также для обеспечения безопасности надводных кораблей.
Как отмечает Daily Mail, это уже не первый подобный случай для Королевского флота за последнее время. Ранее стало известно, что авианосец «Принц Уэльский» был вынужден зайти в порт Норвегии для проведения ремонта.
Издание также обращает внимание на недавнее заявление начальника штаба обороны Великобритании сэра Ричарда Найттона. По его словам, угрозы, с которыми сталкивается страна, являются наиболее серьезными со времен холодной войны, а Россия продолжает испытывать британскую систему обороны.
Ситуация с подводными лодками вызвала обеспокоенность среди британских политиков. Министр безопасности от Лейбористской партии лорд Уэст назвал положение дел неприемлемым и подчеркнул важность этих субмарин для обороны страны.
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