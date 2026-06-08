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ПВО за ночь сбила 310 украинских беспилотников над регионами России

Силы ПВО за ночь сбили 310 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

Источник: РБК

Силы ПВО за ночь сбили 310 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

«В течение ночи, в период с 20.00 до 08.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». — говорится в сообщении.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона. Также БПЛА уничтожили над Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Материал дополняется.

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