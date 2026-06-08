Израиль проигнорировал заявления Трампа и ударил по Ирану

После взрыва в Бейруте и ответных действий Ирана Трамп сказал репортеру Fox News, что хотел бы, чтобы Иран прекратил ракетные обстрелы и вернулся за стол переговоров. Он сказал, что удары Израиля по Ливану не были скоординированы с США, и «я не в восторге от этого».