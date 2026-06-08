Израиль проигнорировал заявления Трампа и ударил по Ирану

В понедельник Израиль нанес воздушные удары по центральному и западному Ирану в явном неповиновении Дональду Трампу после того, как американский президент призвал к сдержанности в связи с ответной атакой Тегерана в ходе эскалации, которая угрожает вновь втянуть Ближний Восток в региональную войну, пишет The Guardian.
Это был первый обмен прямыми ударами между двумя противниками с тех пор, как в апреле было заключено соглашение о прекращении огня, приостановившее американо-израильскую войну с Ираном. Нападение Ирана стало ответом на более ранние удары Израиля по Бейруту, отмечает The Guardian.
Удары Израиля в понедельник были нанесены всего через несколько часов после того, как Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, чтобы призвать его не принимать немедленных ответных мер за ракетный удар Ирана в воскресенье вечером, при этом президент США сказал: «Я принимаю решения. Он [Нетаньяху] не принимает решения».
Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в Тегеране, Исфахане, Карадже и Тебризе, а иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что Израиль использовал баллистические ракеты воздушного базирования в ходе своей атаки.
Иран закрыл воздушное пространство вокруг тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни — главного аэродрома страны — после израильской атаки.
Белый дом не ответил на сообщения об ударах и о том, были ли они нанесены в координации с США, указывает The Guardian.
В знак дальнейшей дестабилизации после обмена ударами Саудовская Аравия включила сирены ракетной тревоги в районе расположения авиабазы имени принца Султана, на которой размещены вооруженные силы США; а израильская армия заявила, что работает над перехватом ракеты, запущенной из Йемена. Йеменские повстанцы-хуситы, которые в марте присоединились к ближневосточной войне в поддержку Ирана, ранее совершали нападения на Израиль.
Ранее Тегеран запустил около 10 баллистических ракет по северной части Израиля в ответ на бомбардировку Израилем цели на юге Бейрута. По данным израильских военных, все иранские ракеты были перехвачены или попали по открытой местности. Офис Нетаньяху объявил, что израильская армия «нанесла удар по командному центру боевиков в бейрутском районе Дахия в ответ на обстрел “Хезболлой” израильской территории». Два человека были убиты и 20 ранены, сообщило министерство здравоохранения Ливана.
Израиль предупредил, что нанесет удар по этому району, если «Хезболла» нападет на север Израиля, и позже «Хезболла» подтвердила, что рано утром в воскресенье запустила ракеты и беспилотники по казармам израильской армии.
Мохаммад Багер Галибаф, спикер парламента Ирана и его главный переговорщик с Вашингтоном, обвинил США в том, что они дали «зеленый свет» нападению в Бейруте, заявив, что американские и израильские объекты теперь являются «законными целями».
После взрыва в Бейруте и ответных действий Ирана Трамп сказал репортеру Fox News, что хотел бы, чтобы Иран прекратил ракетные обстрелы и вернулся за стол переговоров. Он сказал, что удары Израиля по Ливану не были скоординированы с США, и «я не в восторге от этого».
Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что Трамп позвонил Нетаньяху, чтобы убедить его не предпринимать немедленных ответных мер за ракетный удар Ирана. Чиновник, который на условиях анонимности рассказал о частном телефонном разговоре, сказал, что Трамп считает, что он убедил Нетаньяху подождать. Трамп «заставил Биби пока воздержаться», — сказал чиновник. Источник не сообщил никаких других подробностей разговора, а из офиса Нетаньяху пока не поступало комментариев.
Выступая перед Financial Times перед тем, как Израиль нанес удар по Ирану, Трамп настаивал на том, что он продиктовал Нетаньяху условия о том, как следует вести войну. «У него не будет выбора», — сказал Трамп газете в телефонном интервью, добавив, что «все решает он», а не Нетаньяху.
Столкновения в Ливане стали препятствием для переговоров между Ираном и США, напоминает The Guardian. Тегеран настаивает на том, чтобы Ливан был включен в более широкое соглашение о прекращении огня.
В воскресенье Дональд Трамп заявил NBC News, что он не требует, чтобы Ливан был частью какого-либо мирного соглашения с Ираном, вновь заявив, что такое соглашение, которое до сих пор казалось недостижимым, уже близко.
«Я думаю, они хотели бы это увидеть, но я не требую», — сказал Трамп в интервью, записанном в пятницу. Он добавил: «Мы очень близки к заключению сделки, или я разнесу их [Иран] к чертовой матери».
Цена на нефть марки Brent подскочила на 3,50 доллара до 96,59 доллара за баррель в понедельник, в то время как запасы в Азии, регионе, сильно зависящем от импорта нефти, резко упали в начале торгов, отмечает The Guardian.
Перед нанесением удара в воскресенье Израиль отдал приказ о принудительной эвакуации большей части города Тир, одного из крупнейших городов на юге Ливана, в котором находятся тысячи людей, перемещенных из близлежащих деревень. Позже были замечены клубы дыма, поднимающиеся над городом.
Боевые действия в Ливане, как напоминает The Guardian, начались 2 марта, когда «Хезболла» запустила ракеты по Израилю в отместку за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что спровоцировало израильское вторжение. В результате израильских ударов в Ливане погибло более 3613 человек, в то время как «Хезболла» убила по меньшей мере 30 израильских солдат в Ливане и трех израильских гражданских лиц.