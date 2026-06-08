Разгневанный Трамп прервал интервью с взбесившей его журналисткой

«Прошло четыре дня, а они даже не приблизились к подсчету [бюллетеней]», — заявил Трамп, в то время как Уэлкер утверждала, что это является стандартом для избирательного процесса в Калифорнии. Трамп также заявил, что кандидаты от республиканцев в штате показали плохие результаты. Текущие опросы общественного мнения предсказывают жесткую борьбу между лидером демократов Ксавьером Бесеррой, который выдвинулся на всеобщих ноябрьских выборах, и политиком-республиканцем Стивом Хилтоном.