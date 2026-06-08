Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разгневанный Трамп прервал интервью с взбесившей его журналисткой

Трамп резко отказался от интервью программе NBC «Встреча с прессой» после столкновения вокруг заявлений о выборах. Журналистка Кристен Уэлкер подвергла сомнению утверждения Трампа о том, что выборы губернатора Калифорнии и президента 2020 года были «сфальсифицированы».

Трамп резко отказался от интервью программе NBC «Встреча с прессой» после столкновения вокруг заявлений о выборах. Журналистка Кристен Уэлкер подвергла сомнению утверждения Трампа о том, что выборы губернатора Калифорнии и президента 2020 года были «сфальсифицированы».

Дональд Трамп в жесткой форме отказался от интервью программе NBC Meet the Press после того, как неоднократно делал заявления о том, что президентские выборы в США 2020 года были сфальсифицированы, и задавал вопросы о компенсации тем, кто был обвинен в мятеже 6 января на Капитолии в американской столице, пишет The Guardian.

Внезапный уход президента США произошел во время напряженной перепалки между ним и Кристен Уэлкер из NBC во время пятничного интервью в Висконсине, которое вышло в эфир в воскресенье.

Трамп утверждал, что губернаторская гонка в Калифорнии была «сфальсифицирована», одновременно выдвигая обвинения в мошенничестве на президентских выборах в США в 2020 году, когда он проиграл демократу Джо Байдену.

«Прошло четыре дня, а они даже не приблизились к подсчету [бюллетеней]», — заявил Трамп, в то время как Уэлкер утверждала, что это является стандартом для избирательного процесса в Калифорнии. Трамп также заявил, что кандидаты от республиканцев в штате показали плохие результаты. Текущие опросы общественного мнения предсказывают жесткую борьбу между лидером демократов Ксавьером Бесеррой, который выдвинулся на всеобщих ноябрьских выборах, и политиком-республиканцем Стивом Хилтоном.

Когда Уэлкер попросил президента предоставить какие-либо доказательства того, что губернаторская гонка была сфальсифицирована, Трамп также обвинил репортера в «нечестности».

«Они жулики, точно так же, как вы жулики, ваша пресса жуликовата. И встречаться с прессой тоже жуликовато», — сказал Трамп.

Затем Уэлкер попыталась оправдаться и задать дополнительные вопросы, на что Трамп ответил: «Вы либо жуликоваты, либо глупы. Вы играете им на руку с этим дерьмом. Вы знаете, что эти выборы сфальсифицированы. Ваша сеть знает, что они сфальсифицированы».

Затем Трамп озвучил ранее неоднократно повторявшиеся заявления о том, что он победил на президентских выборах в США в 2020 году.

Когда Уэлкер позже попыталась задать дополнительные вопросы, Трамп продолжил утверждать, что сеть NBC является «нечестной», и закончил интервью. «Давайте закончим, потому что с меня хватит, — сказал Трамп, отключая микрофон. — Спасибо, дорогая. Приятного времяпрепровождения».

Когда Уэлкер напомнила Трампу, что она ездила в Висконсин на интервью, Трамп ответил: «Я просидел с вами под дождем целый час. Я то и дело выходил из-под дождя, и я уделил вам достаточно времени. Вам следовало бы подтянуть пресс.».

Ранее в интервью Трамп также был раздражен, когда Уэлкер спросила, будут ли те, кто признал себя виновными в нападении на полицейских во время беспорядков 6 января, иметь право на финансирование, включенное в спорный фонд Трампа.

Трамп утверждал, что участники беспорядков на самом деле были приглашены в Капитолий США агентами ФБР и пошли на сделку о признании вины из-за опасений более длительных тюремных сроков.

«Вы знаете, почему они признали себя виновными? Потому что им сказали, что они отправятся в тюрьму на 15 лет, потому что они были напуганы. Они были подавлены. Их провели в здание», — сказал Трамп, отказавшись ответить, должны ли такие лица получать финансирование от налогоплательщиков.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше