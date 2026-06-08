Королевская почта Британии доставила мужчине журнал с опозданием на 19 лет

«Я не уверен, что мы тогда заметили, что журнал не дошел. А потом он вдруг пришел по почте. Получаешь наполовину порванный, скомканный пакет и думаешь: “Что это вообще такое?”, да еще и с надписью “искренние извинения”», — рассказал британец.