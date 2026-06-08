В Мьянме освободили россиянку из мошеннического колл-центра

Россиянка попала в колл-центр в Янгоне в апреле этого года. Она получила предложение о работе и приехала в Мьянму из Таиланда. Ее доставили в район города Мьявади Каренской национальной области, где ее заставляли участвовать в работе колл-центра. В начале июня гражданке России удалось связаться с посольством и попросить о помощи.